Noul guvern italian va depune joi juramantul

Depunerea juramantului de catre Conte si ministrii sai va avea loc joi dimineata, la ora locala 10.00 (08.00 GMT), a comunicat secretarul general al presedintiei, Ugo Zampetti.Giuseppe Conte a anuntat componenta noului cabinet pe care il va conduce si in care liderul M5S, Luigi Di Maio, va detine portofoliul Externelor.Noul ministru de interne va fi Luciana Lamorgese, functionar civil de rang inalt, care ii va lua locul lui Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), al carui mandat a fost caracterizat de masuri aspre antimigratie, criticate de ONG-uri care militeaza pentru drepturile omului.Luciana Lamorgese, care va implini 66 de ani saptamana viitoare, a lucrat in Ministerul de Interne pana anul trecut si in prezent este membra a Consiliului de Stat, o inalta instanta administrativa.Un alt portofoliul-cheie ii va reveni lui Roberto Gualtieri, presedintele Comitetului pentru afaceri economice si monetare din Parlamentul European si membru al PD, care va fi noul ministru al economiei.Prezentarea listei noului executiv a fost posibila dupa ce membrii Miscarii 5 Stele au aprobat marti, intr-un vot online, formarea unei coalitii de guvernare impreuna cu Partidul Democrat.Cele doua formatiuni, traditional rivale, au convenit ca vor alcatui un nou guvern pentru a evita desfasurarea de alegeri anticipate dupa ruperea coalitiei anterioare intre M5S si Liga.