Ministru italian: Homosexualii vor sa ne domine si sa ne anihileze poporul

Noul ministru al Familiei, Lorenzo Fontana, membru al Ligii, un apropiat al catolicismului integrist si adversar declarat al mariajului homosexual si avorturilor, a afirmat pentru Corriere della Sera: "".Sosind vineri seara la Palatul Quirinal, cu fiica in brate si insotit de sotia sa, ministrul in varsta de 38 de ani a declarat ca "familiile sunt cele naturale, unde un copil trebuie sa aiba un tata si o mama".Potrivit Le Monde, acesta a insistat: "Familia naturala este atacata.".Ministrul a adaugat ca, in calitate de catolic, el va intari, de asemenea, toate organismele care "incearca sa descurajeze femeile sa avorteze", argumentand ca "avortul este prima cauza a feminicidului in lume".Miscarea 5 Stele s-a distantat de declaratiile lui Lorenzo Fontana, afirmand ca subiectul uniunilor civile intre persoane de acelasi sex fusese indepartat din agenda lor politica comuna.Avocata provenita din randurile sale, Maria Edera Spadoni, a calificat drept "inoportune" declaratiile lui Lorenzo Fontana. "Nu este un mister ca diferite sensibilitati asupra problemelor etice exista" intre miscarea sa si Liga, a spus ea intr-un interviu acordat publicatiei Corriere della Serra.Aceasta a amintit ca subiectele delicate au fost eliminate in mod deliberat din contractul de guvernare, citand in special avortul si uniunea civila homosexuala.Afirmatiile ministrului Familiei l-au obligat pe seful Ligii (extrema-dreapta), Matteo Salvini, sa precizeze ca o astfel de declaratie nu figura in contractul de guvernare."In calitate de parinte, am grija ca un copil sa creasca intre un tata si o mama, dar problema nu se afla pe agenda Guvernului", a tinut sa precizeze Salvini, ministru de Interne in noul guvern populist italian, dupa declaratiile aliatului sau.Italia a adoptat uniunea civila homosexuala in 2016. Dupa luni de batalii furtunoase parlamentare, premierul Matteo Renzi este cel care a impus adoptarea legii, asteptata de aproape doua decenii de asociatiile homosexuale.