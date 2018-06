Noul premier al Italiei incearca sa scape de refugiati si cere ca sanctiunile impuse Rusiei sa fie regandite

Ziare.

In primul sau discurs in fata parlamentarilor de cand a fost investit, Conte a reafirmat cateva teme principale din manifestul coalitiei aflate la guvernare, inclusiv o atitudine mai dura in problema migrantilor, o respingere a austeritatii si gesturi de reconciliere cu Moscova, scrie The Guardian.In ceea ce priveste Rusia, care este tinta unor sanctiuni UE din cauza crizei din Ucraina, Conte a declarat: "Vom promova o reanalizare a sistemului de sanctiuni".El a adaugat: "Vrem sa reducem datoria publica, dar dorim sa facem acest lucru prin crestere economica si nu prin masuri de austeritate. Vom cere cu fermitate ca regula Dublin sa fie modificata pentru a obtine o".Regula Dublin arata ca cei care cauta azil trebuie sa isi depuna cererile in prima tara din UE in care au ajuns, ceea ce a determinat ca Italia sa fie sufocata de numarul mare de imigranti.Anterior, liderul Ligii Nordului, Matteo Salvini, a promis ca".Dupa discursul lui Conte, Senatul a votat pentru a confirma guvernul sau, cu 171 de voturi "pentru", 117 "impotriva" si 25 de abtineri. Un nou vot parlamentar, in Camera Deputatilor, va avea loc miercuri, acolo unde coalitia de guvernare, formata din Liga Nordului si Miscarea 5 Stele, detine o majoritate.