Noul premier al Italiei si-a preluat oficial functia, dupa votul de incredere al Parlamentului

Ziare.

com

Totusi, programul propus de cabinetul Conte nu intoarce spatele si Europei, noteaza AFP.Dupa ce marti a obtinut votul de incredere al Senatului, miercuri si Camera Deputatilor a avizat pozitiv programul, cu 350 de voturi la 236 si 35 de abtineri.Noul sef al Guvernului, care sustinea cursuri de drept in urma cu mai putin de o saptamana, urmeaza sa efectueze prima vizita internationala la summitul G7, vineri si sambata, in Canada."Primul lucru pentru Italia va fi sa se faca cunoscuta, al doilea sa se faca respectata", a declarat el pentru presa.Necunoscut italienilor inainte sa fie ales de Miscarea Cinci Stele si Liga (extrema dreapta), Giuseppe Conte, in varsta de 53 de ani, a sustinut marti in Senat un discurs de politica generala in care a aparat programul acestui prim guvern populist intr-o tara fondatoare a Uniunii Europene.Conte isi propune sa reduca imensa datorie publica a Italiei - cea mai mare, raportata la PIB, in zona euro, dupa cea a Greciei - insa nu prin masuri de austeritate, a confirmat el.Dorind sa le ofere asigurari partenerilor Italiei in UE, acest profesor de drept privat a confirmat ancorarea europeana si atlantica a tarii sale.Insa, in privinta misiunilor NATO, el a introdus miercuri ideea potrivit careia acestea vor fi "examinate cu serenitate si prudenta, de la caz la caz".Presa scrie ca a facut-o, inainte de toate, din motive bugetare.El si-a reiterat marti vointa de a implementa o politica "de deschidere" fata de Rusia, un important partener economic al intreprinderilor italiene, in baza angajamentelor de campanie ale Ligii si M5S, cei doi "actionari majoritari" ai coalitiei.