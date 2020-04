Numarul cazurilor noi de coronavirus din Italia continua sa scada

Ziare.

In ultimele 24 de ore, in Italia s-au inregistrat 3.039 noi cazuri de coronavirus. Se observa asadar o scadere importanta, in conditiile in care pe 4 aprilie au fost 4.805 cazuri noi, pe 5 aprilie au fost 4.316 cazuri noi, iar pe 6 aprilie au fost 3.599.Italia nu a mai avut atat de putine cazuri noi de coronavirus intr-o singura zi de pe 13 martie.Din pacate, inca 604 persoane si-au pierdut viata in ultimele 24 de ore. Numarul mortilor ajunge asadar la 17.127.In total, Italia a inregistrat 135.586 de cazuri de coronavirus, iar 24.392 de persoane au fost declarate vindecate. Italienii au efectuat in total 755.445 de teste.C.S.