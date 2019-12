Numarul de migranti care au ajuns in Italia pe mare e cu 80% mai mic decat acum 2 ani

Ziare.

Comparativ cu anul 2017, acest numar a scazut cu circa 90 la suta, potrivit cifrelor publicate de Ministerul de Interne al Italiei.Astfel, de la inceputul lui 2019 pana in 24 decembrie, 11.439 de migranti au ajuns pe coastele Italiei. In aceeasi perioada a anului trecut, numarul de migranti sositi in Italia pe mare a fost de 23.210, iar in 2017 de 118.914.Cei mai multi dintre migrantii sositi in Italia pe mare anul acesta sunt din Tunisia (2.654), fiind urmati de cei din Pakistan si din Coasta de Fildes.In conformitate cu un memorandum, Italia ofera bani si echipament pentru a restabili eficienta pazei de coasta libiene, astfel ca aceasta sa-i poata intercepta pe migrantii care incearca sa ajunga in Europa.Numarul de migranti sositi in Italia a scazut accentuat, insa criticii spun ca acest lucru a fost posibil in detrimentul drepturilor omului, in conditiile in care migrantii inchisi in taberele din Libia au fost expusi la grave abuzuri si torturi.Dupa schimbarea guvernului in Italia in 2018, ministrul de interne de atunci si liderul Partidului de extrema-dreapta Liga, Matteo Salvini, a adoptat o politica dura anti-imigratie, promovand politica "portilor inchise".Noul guvern de centru-stanga, in functie din septembrie, a adoptat o atitudine mai blanda fata de organizatiile de ajutorare, permitandu-le navelor care salveaza migranti sa acosteze. Oricum, majoritatea migrantilor care ajung pe coastele Italiei sosesc cu propriile ambarcatiuni.