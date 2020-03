Numarul mortilor din Italia trece de 10.000. Cum arata situatia in lume

Ziare.

Autoritatile italiene au anuntat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat inca 889 de decese. Dintre acestea, 542 sunt in Lombardia.In total, Italia a ajuns la 10.023 de decese, dintre care 51 sunt cadre medicale.Numarul cazurilor din Italia este de 92.472, in crestere cu 5.974 fata de ziua precedenta. In Italia au fost efectuate pana acum 429.526 de teste.Pana la aceasta ora,au anuntat inca 8.251 de cazuri astazi si 177 de morti. Numarul total al cazurilor a ajuns la 112.377, iar cel al mortilor la 1.873. 3.219 persoane au fost declarate vindecate.a comunicat astazi inca 2.469 de cazuri si 48 de morti. In total, in Germania sunt 53.340 de cazuri si 399 de morti. 6.658 de persoane au fost declarate vindecate.Ins-au inregistrat pana la aceasta ora inca 2.546 de cazuri astazi si 260 de morti. Numarul cazurilor ajunge asadar la 17.089, iar cel al mortilor la 1.019. 135 de persoane sunt declarate vindecate.a anuntat in ultimele 24 de ore inca 832 de decese si a ajuns la un bilant total de 5.690. Numarul total al persoanelor din Spania infectate cu noul coronavirus a crescut la 72.248 de la cifra de 64.059 anuntata vineri.nu a facut inca un anunt pana la aceasta ora.C.S.