O bomba artizanala a explodat la Torino: 30 de locuinte au fost avariate in explozie

Incidentul a avut loc imediat dupa ceremoniile prilejuite de intrarea in noul an. Unda de soc in urma exploziei a distrus patru masini parcate si a spart ferestrele a 30 de apartamente. Patru persoane au fost ranite de cioburi, arata La Stampa Carabinierii si pompierii care au intervenit la fata locului au descoperit alte 12 dispozitive explozive artizanale, un cartus de calibrul 12 si 546 de grame de praf piric (n.red. - folosit la focurile de artificii).Ranitii sunt un marocan de 17 ani, cu probleme la mana stanga, un italian de 61 de ani, care prezinta escoriatii si arsuri la coapsa dreapta, un italian de 83 de ani, cu rani si zgarieturi in zona fetei, si o femeie marocana, de 45 de ani, cu o rana la pomete.Deocamdata nu au fost oferite informatii privind natura incidentului sau presupusul autor.