O instanta siciliana cere inculparea lui Matteo Salvini, pentru ca a oprit debarcarea unor imigranti

Astfel, instanta judiciara din Sicilia a cerut, joi, aprobarea Parlamentului Italiei pentru judecarealui Salvini, liderul formatiunii de extrema-dreapta Liga Nordului, scrie La Repubblica. Procurorii au cerut clasarea acestui dosar, dar judecatorii Tribunalului pentru Ministri au stabilit ca exista elemente pentru declansarea unui proces impotriva lui Matteo Salvini pentru sechestrare de persoane si abuz de putere.Cererea instantei judiciare va ajunge la Senatul Italiei, care va decide daca Matteo Salvini va fi sau nu judecat.Nava Diciotti, apartinand Pazei de Coasta italiene, a facut obiectul unor polemici la nivelul Uniunii Europene in august 2018, cand Matteo Salvini a refuzat, mai multe zile, sa permita debarcarea a 177 de imigranti in Italia. Extracomunitarii au putut fi debarcati in final in Catania.Matteo Salvini este cel care a denuntat decizia judecatorilor. "Risc intre trei si 15 ani de inchisoare pentru ca am blocat debarcarea imigrantilor clandestini in Italia. Nu am cuvinte. Teama? Zero. Voi continua sa lucrez pentru a apara granitele tarii mele si siguranta italienilor. Eu nu cedez! Acum, va fi randul Senatului si al senatorilor sa spuna da sau nu, proces ori nu. Sunt sigur de votul senatorilor din Liga Nordului. Vom vedea cum vor vota ceilalti senatori, daca va fi majoritate in Senat. Dar eu o spun de acum, eu nu imi schimb pozitia nici macar un centimetru. Ambarcatiuni, barci sau barcute in Italia nu vor putea veni. Am fost sechestrator o data, sa fiti siguri ca voi fi sechestrator si in lunile urmatoare", a reactionat Matteo Salvini.Guvernul Italiei, condus de premierul Giuseppe Conte, este sustinut in Parlament de partidul Liga Nordului (extrema-dreapta) si Miscarea Cinci Stele (M5S, populista, antisistem) . Liderii celor doi formatiuni - Matteo Salvini si Luigi Di Maio - sunt vicepremieri.Italia a avut numeroase polemici cu Uniunea Europeana din cauza afluxului de imigranti extracomunitari.