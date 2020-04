O italianca de 103 ani s-a vindecat de COVID-19. A supravietuit si gripei spaniole

LIVE

Ziare.

com

Ada Zanusso s-a imbolnavit la inceputul lunii martie in Residenza Maria Grazia, un azil pentru batrani din nord-vestul provinciei Biella, situat la o distanta de aproximativ 100 de kilometri vest de orasul Milano.Alti 21 de rezidenti din acelasi azil au murit din cauza COVID-19, relateaza La Repubblica. "Cineva de acolo, de sus, a uitat de mine", a declarat Ada Zanusso, citata de acelasi cotidian italian.Potrivit unuia dintre cei patru fii ai ei, Giampiero, care a tinut legatura cu mama lui prin intermediul apelurilor video, Ada Zanusso "citeste in continuare fara sa poarte ochelari, este curioasa si vrea intotdeauna sa stie ce facem"."Acum s-a recuperat bine si medicii sunt de parere ca ea este cea mai varstnica persoana din lume care s-a vindecat de COVID-19", a adaugat fiul ei, citat de tabloidul britanic The Sun.Ada a supravietuit si pandemiei de gripa spaniola din perioada 1918-1920.Alte doua femei care au implinit de curand varsta de 103 ani s-au vindecat de COVID-19: Zhang Guangfen, din orasul chinez Wuhan, si o iranianca a carei identitate nu a fost dezvaluita, au adaugat jurnalistii de la The Sun.