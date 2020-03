Pacientul nr. 1 din Napoli s-a vindecat dupa 25 de zile: E ca pokerul, poti castiga sau pierde totul

Ziare.

El s-a vindecat dupa 25 de zile, iar in 13 dintre acestea a avut nevoie de asistenta pentru a putea respira."Acesta este un razboi! Eu, in spital, m-am simtit ca un prizonier de razboi. Pentru 25 de zile am vazut oameni suferind. Nu as dori asta nici celui mai mare dusman al meu. Ma simt un ghinionist norocos.Acest virus este ca o ultima mana de poker, poti castiga si recupera sau poti pierde totul. Imi doresc sa fie doar un vis urat si sa gasesc lumea asa cum era inainte. Dar, din moment ce nu este posibil, sper cel putin ca acest razboi se va termina curand pentru toata lumea", a afirmat avocatul italian pentru La Repubblica Totodata, acesta a mai mentionat ca situatia din Italia este foarte dificila."Multe spitale nu sunt echipate pentru a face fata situatiei. Aud povesti despre pacienti aflati in corturi, in frig, in timp ce altii sunt la domiciliu fara vesti despre rezultatele testelor si fara tratament. Si, apoi, il aud pe guvernatorul din Lazio, Nicola Zingaretti, care spune ca oamenii sa se ingrijeasca acasa cu antivirale. Cum sa faca asta, avand in vedere ca nu sunt pe piata?", a completat avocatul italian. In Italia au murit pana acum 9.134 de persoane din cauza noului coronavirus. Italienii au inregistrat un total de 86.498 de cazuri, iar 10.950 de persoane au fost declarate vindecate.C.S.