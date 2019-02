Parintii fostului premier italian Matteo Renzi, in arest la domiciliu

Ziare.

Tiziano Renzi si Laura Bovoli au fost arestati luni si plasati sub arest la domiciliu pentru faliment fraudulos si emitere de facturi false intr-un dosar care implica trei societati cooperative ai caror administratori de facto au fost recunoscuti, potrivit unui judecator de la tribunalul din Florenta citat de AFP.Arestul la domiciliu a fost decis pentru a evita distrugerea sau manipularea probelor, potrivit presei italiene care a citat surse judiciare."Am multa incredere in justitia italiana (...) si sunt nerabdator sa asist la proces", a declarat Matteo Renzi, 44 de ani, care a ocupat functia de prim-ministru intre februarie 2014 si decembrie 2016."Pentru ca cine a citit motivatiile (acestei decizii) imi garanteaza ca nu a vazut niciodata o masura atat de absurda si disproportionata", a adaugat el."Nu am mai vazut niciodata un lucru de genul asta", a spus, la randul sau, avocatul familiei Renzi, Federico Bagattini, subliniind ca faptele dateaza "nu mai tarziu de 2012"."Daca nu as fi facut politica, familia mea nu ar fi fost murdarita niciodata in acest fel", a acuzat Matteo Renzi.