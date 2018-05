Partidele populiste il propun pe Giuseppe Conte in fruntea Guvernului Italiei

Ziare.

Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga Nordului (extrema-dreapta) negociaza formarea unei aliante guvernamentale in Italia , pentru a evita convocarea alegerilor parlamentare anticipate.Dupa intrevederea cu presedintele tarii, Sergio Mattarella, Luigi Di Maio, liderul formatiunii antisistem Miscarea 5 Stele (populista, eurosceptica), a anuntat ca profesorul Giuseppe Conte este propunerea pentru postul de prim-ministru. "Giuseppe Conte va fi premierul unui guvern politic. Sunt foarte mandru de acest nume pentru ca este sinteza Miscarii Cinci Stele. Nu va impovara poporul italian. Daca a fost votat? Facea parte din echipa mea, l-au votat 11 milioane de italieni", a afirmat Luigi di Maio. "Cred ca astazi putem spune ca ne aflam intr-un moment istoric", a precizat liderul formatiunii care s-a clasat pe primul loc in urma scrutinului parlamentar din Italia.Decizia desemnarii formale a premierului ii apartine presedintelui Sergio Mattarella.Recent, in contextul impasului politic, presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a anuntat ca, in lipsa unei coalitii guvernamentale, intentioneaza sa propuna formarea unui guvern "neutru" care sa conduca tara pana in decembrie."Cine este Giuseppe Conte, premierul care vine de la periferie", a titrat cotidianul Corriere della Sera, notand ca politicianul in varsta de 53 de ani este licentiat in Drept, in Italia, dupa care a participat la studii de specializare la Yale si la Universitatea din New York."Formatiunea Miscarea Cinci Stele si partidul de extrema-dreapta Liga Nordului au criticat in mod repetat accederea la putere a tehnocratilor care nu au fost votati de cetateni. Dar, luni, cele doua partide populiste l-au prezentat pe Giuseppe Conte, avocat si profesor universitar fara prea multa experienta politica, pentru postul de prim-ministru", comenteaza cotidianul britanic Financial Times."Europa priveste cu preocupare spre Italia", a titrat si site-ul german de stiri Tagesschau.de.