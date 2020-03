Peste 5.000 de cadre medicale sunt infectate cu coronavirus in Italia

LIVE

Intr-o scrisoare adresata presedintelui Institutului Superior de Sanatate, Silvio Brusaferro, sindicatul Anaao Assomed ii cere acestuia sa intervina imediat pentru a garanta instrumentele de protectie individuala pentru lucratorii sanitari, relateaza agentia EFE.Se solicita de asemenea acestui institut si Ministerului italian al Sanatatii sa asigure ca personalul medical care intra in contact cu persoane suspecte de COVID-19 sa dispuna permanent de echipamente de protectie personala, inclusiv masti FFP2 si FFP3, precum si sa se faca demersurile necesare ca fabrici din Italia sa produca astfel de masti si sa fie eliminata birocratia pentru a facilita importurile.In ultimele ore alti doi chirurgi au fost intubati la Torino, in timp ce in regiunea Piemonte sunt spitalizati circa 20 de medici, se mai arata in scrisoare."Ne imbolnavim in timp ce ne facem munca", atrage atentia sindicatul medicilor italieni.Conform bilantului anuntat marti seara, Italia avea atunci 69.176 cazuri de infectare cu coronavirus si 6.820 de decese In opinia Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), saptamana aceasta si primele zile ale saptamanii viitoare ne-ar putea arata daca masurile de izolare decise de guvernul italian dau rezultate si daca se va atinge astfel varful epidemiei in Italia.