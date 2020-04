Peste 6.000 de batrani cu simptome de coronavirus au murit fara sa fi fost testati, in azilurile din Italia

Ziare.

com

"Stim ca luna februarie a fost una cu putine infectari, astfel ca nu stim cate decese au fost legate de coronavirus (...), dar mare parte din decese s-au produs in a doua jumatate a lui martie, in timpul varfului de infectii" COVID-19 in Italia, a declarat la o conferinta de presa Graziano Onder, responsabil al institutului mentionat, informeaza agentia EFE.In primele saptamani ale epidemiei nu s-au efectuat suficiente teste de coronavirus in randul varstnicilor cu simptome asemanatoare gripei pentru ca au fost testati cu prioritate pacientii internati in spitale, explica Graziano Onder.El a atras atentia ca in urma verificarilor efectuate in caminele de batrani din Italia s-a constat ca personalul care lucreaza in aceste centre nu dispune de suficiente echipamente de protectie.Directorul general adjunct al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), italianul Ranieri Guerra, a calificat recent dreptItalia avea confirmate vineri seara 168.941 de cazuri de COVID-19, dintre care 22.170 de decese.Potrivit unui studiu publicat marti in Marea Britanie, aproximativ jumatate din numarul total al deceselor cauzate de COVID-19 in Europa s-au produs in centre de ingrijire a persoanelor varstnice , insa multe dintre ele nu au fost incluse in statisticile oficiale si nici inregistrate drept cazuri asociate pandemiei de coronavirus.