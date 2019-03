Politia din Italia a arestat un important sef al mafiei. Era al doilea pe lista celor mai cautati infractori

Ziare.

Marco Di Lauro, in varsta de 38 de ani, a fost arestat fara sa opuna rezistenta in cartierul Chiaiano, unde se afla alaturi de sotia lui, a anuntat presa din tara peninsulara.Di Lauro, pe numele caruia era emis un mandat international de arestare din 2006, era a doilea pe lista celor mai cautati infractori din Italia , in urma mafiotului sicilian Matteo Messina Denaro.Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a salutat operatiunea ca fiind una foarte importanta, subliniind ca nu exista "liniste pentru infractori".Marco Di Lauro era cautat de politie din 2004, dupa ce a reusit sa scape din operatiunea "noaptea catuselor". Un informator al politiei i-a imputat in 2010 nu mai putin de patru crime.Tatal lui Marco, Paolo, era in fruntea clanului Camora, care controla cartierele sarace Scampia si Secondigliano din Napoli Nu mai putin de 130 de persoane au fost ucise in conflictele pentru controlul teritorului dupa ruptura dintre clanurile Amato-Pagano si Di Lauro in 2004.