Politia din Italia a arestat un lider al mafiei care se ascundea de doi ani

Pelle, 57 de ani, care a fost condamnat la doi ani jumatate de inchisoare pentru apartenenta la o grupare mafiota si tentativa de extorcare, era cautat de autoritatile italiene din anul 2016, potrivit site-ului de stiri The Local.Acesta este fiul lui Antonio Pelle, decedat in anul 2009, care pentru o perioada a fost considerat drept cel mai important lider al 'Ndrangheta.Organizatia infractionala 'Ndrangheta, formata din mai multe clanuri din provincia muntoasa si rurala Calabaria, controleaza traficul cu cocaina si a depasit in influenta gruparile mafiote Cosa Nostra din Sicilia si Camorra din Napoli , potrivit fostului procuror antimafie Franco Roberti.