Politia din Sicilia inchiria spatiu de birouri de la o familie cu legaturi cu mafia

Politia financiara Guardia di Finanza a pus sechestru pe cladirea in care se afla sediul politiei din Vittoria, in cadrul unui raid care viza bunurile familiei Luca, ce are legaturi cu mafia, a confirmat luni un purtator de cuvant.Anterior, ziarul La Repubblica si agentia ANSA au relatat ca politia a platit 105.000 de euro pe an pentru a inchiria o parte din proprietate.La Repubblica noteaza ca familia Luca a achizitionat 50% din cladire in 2012, cand sectia de politie se afla deja acolo de mai multi ani.Ziarul l-a citat pe seful politiei provinciale, Salvatore La Rosa, care a afirmat ca la momentul acela Ministerul de Interne nu avea cunostinta despre legaturile cu mafia ale noului proprietar.Potrivit lui La Rosa, eforturile erau deja in desfasurare de "luni de zile" pentru a muta sediul politiei din motive practice, iar procesul va fi acum accelerat.Raidul Guardia di Finanza impotriva familiei Luca a fost anuntat pe 1 iulie, dar nu a fost clar de la inceput ca ar fi vizat si sediul politiei din Vittoria.Membrii familiei Luca, cunoscuti local ca dealeri auto si antreprenori in domeniul imobiliar, sunt acuzati ca spala bani in numele clanului mafiot Rinzivillo.Fratii Francesco Antonio si Salvatore Luca, precum si fiul celui de al doilea, Rocco, au fost plasati in detentie inainte de proces sub acuzatii de complicitate cu mafia.