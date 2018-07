Politia italiana a incalcat o decizie CEDO si a evacuat sute de rromi de la periferia Romei (Video)

Reactia ministrului de Interne

Operatiunea a inceput joi dimineata in tabara River Village, unde locuiau peste 300 de rromi. Reprezentantii primariei au declarat ca tabara devenise un risc pentru sanatatea cetatenilor. Poltistii au fost acuzati de mai multi rromi ca au folosit forta pentru a-i evacua, dar acuzatiile au fost respinse de catre autoritati.Momentan nu se stie daca familiile evacuate vor fi cazate in alta parte. Aproximativ 130.000 de rromi traiesc in tabere improvizate de la periferia Romei."Legalitate, ordine si respect inainte de orice altceva!", a declarat ministrul de Interne italian, Matteo Salvini, cu referire la operatiunea de evacuare.Rromii au protestat in ultimele zile impotriva evacuarii, cu pancarte al caror mesaj se adresa primarului Romei: "Virginia Raggi, lasa-ne familiile in pace".Miercuri, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului din Strasbourg a decis ca Italia trebuie sa suspende operatiunea de evacuare a taberei de rromi River Village. Matteo Salvini si aliatii sai au acuzat in mai multe randuri rromii ca fura si prefera sa stea la marginea societatii. In schimb, rromii s-au plans ca sunt discriminati si le este foarte greu sa isi gaseasca un loc de munca.