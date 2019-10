Politisti ucisi in sectie de hotul pe care il arestasera

Ziare.

com

Politistii au arestat doi frati de origine dominicana, suspecti in cazul furtului unui scuter, transmite publicatia italiana Corriere della Serra Unul dintre frati, care ar avea tulburari de sanatate mintala, a cerut sa fie dus la baie, ocazie cu care a reusit sa fure o arma si a inceput sa traga in politisti. Doi dintre ei au murit la spital. Un alt politist a fost ranit.Atat criminalul, cat si fratele sau au incercat sa fuga, dar au fost in cele din urma prinsi.C.S.