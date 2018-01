Politistii au retinut 200 de presupusi mafioti in Italia si Germania, inclusiv primarul unui oras

Ziare.

Un membru important al gruparii "Ndrangheta" (care opera in Calabria) a fost retinut. In Germania, arestarile au avut loc in regiunile Hessen si Baden-Wurttemberg.Familiile Farao si Marincola au facut afaceri in Italia si Germania, in special cu bauturi alcoolice, alimente, colectarea gunoiului si servicii funerare. Procurorii italieni sustin ca unele restaurante din Germania ar fi fost obligate sa cumpere vin, aluat de pizza si produse de patiserie din sudul Italiei.Mai multi oficiali guvernamentali si locali sunt suspectati de legaturi cu gruparile mafiote si pentru fapte de coruptie.Printre persoanele arestate se numara si primarul orasului Crotone, Nicodemo Parrilla.Politistii au reusit sa confiste bunuri in valoare de 50 de milioane de euro.