Populistii vin pentru prima data la putere intr-o tara mare a UE

"Ce se intampla aici?" - se intrebau miercuri seara, in fata Palatului Quirinale din Roma, nu doar turisti, ci si unii trecatori italieni. Esplanada resedintei prezidentiale cu impresionantul obelisc este in mod normal deschisa pentru public. In cursul serii, insa, carabinierii au blocat trecerea pietonilor din cauza unui oaspete special.Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, l-a primit pe noul sef de guvern, Giuseppe Conte, cu care s-a intretinut timp de doua ore. Presa a fost tinuta in fata portii de sase metri inaltime. Turistii s-au indepartat dupa ce au primit explicatiile legate de formarea noului executiv italian.Doar putini sustinatori ai celor doua formatiuni de guvernamant - "Miscarea 5 Stele" si "Lega" - s-au adunat in fata Palatului Quirinale, aplaudand in momentul in care a aparut noul sef de guvern, un profesor de drept inca absolut necunoscut pana acum vreo doua zile . Giuseppe Conte ii saluta in graba inainte de a se urca intr-o limuzina si a se indrepta spre noua sa resedinta, "Palazzo Chigi"."Aici se scrie istorie", spune bucuros liderul "Miscarii 5 Stele", Luigi Di Maio. Acest prim guvern populist "va actiona in interesul oamenilor", mai sustine Di Maio. Intr-o scurta declaratie, Conte a promis sa fie seful unui "guvern al schimbarii" si "avocatul tuturor italienilor".Bineinteles ca va respecta Constitutia tarii si obligatiile europene asumate de Italia. Ceea ce nu-l va impiedica, totusi, sa puna in aplicare, pas cu pas, lista lunga a programului guvernamental propus de populisti Juristul Giuseppe Conte nu apartine niciuneia dintre formatiunile aflate la guvernare, dar este, in opinia liderilor politici ai partidelor de coalitie (care ar fi vrut amandoi sa ocupe postul de premier), intruchiparea unui compromis ideal.Matteo Salvini, seful partidului xenofob "Lega", a subliniat, insa, ca asteapta ca Giuseppe Conte sa guverneze conform dorintelor formatiunilor din arcul guvernamental. "El este independent, dar stie si ca ne vom bucura de o majoritate in Parlament", a mentionat Salvini.Conte va putea guverna doar cu sprijinul populistilor din ambele camere legislative. Satamana viitoare, noul cabinet al lui Conte va fi supus votului formatiunilor castigatoare in alegeri si se asteapta sa fie aprobat.Cei doi lideri ai formatiunilor de guvernamant vor ocupa posturile de ministru de Interne si Economie si vor avea grija sa-l "indrume" pe noul sef al Executivului in activitatea sa.Italienii, care in proportie de peste 50 la suta au votat formatiunile populiste, asteapta din partea premierului Conte o profunda reforma fiscala, reducerea varstei de pensionare, introducerea unui venit de baza pentru someri, expulzarea a peste 500.000 de imigranti, renegocierea, in interesul Italiei, a acordurilor UE, respectand insa limita deficitului bugetar, dar nelasand Comisia Europeana sa dicteze Romei ce are de facut.Toate aceste obiective au fost formulate sub titlul "Italia mai intai", strigatul de lupta al noii coalitii, care creeaza frisoane responsabililor UE de la Bruxelles . Comisia UE a anuntat in contextul formarii noului Guvern ca Italia a indeplinit anul trecut toate obligatiile fiscale asumate.UE asteapta acum si urmatorii pasi de reforma pentru economisirea a aproximativ 10 miliarde de euro. Dar e greu de crezut ca asa ceva va fi posibil cu noul Executiv de la Roma. Datoria publica a Italiei a atins intre timp 2.300 de miliarde de euro. In cazul in care nu se va reusi reducerea acesteia, Italia se poate astepta la un avertisment formal din partea Bruxelles-ului.Patronatul italian a apelat la noul guvern sa actioneze prudent, in asa fel incat sa nu pericliteze credibilitatea tarii. Daca pe pietele financiare internationale Italia va suferi o pierdere de incredere, atunci s-ar putea cufunda rapid intr-o criza a datoriilor."Lega" sustine numirea in fruntea Ministerului de Finante a unui adversar declarat al uniunii monetare europene. Paolo Savone, profesor universitar de economie, in varsta de 81 de ani, ar putea constitui o adevarata problema pentru Eurogrup.Observatorii politici de la Roma recomanda rabdare. Sa se astepte mai intai primele actiuni ale noului guvern. Criticile pripite din partea Bruxelles-ului, a Berlinului sau Parisului ar fi contraproductive, e de parere Silvia Francescon, sefa "European Council on Foreign Relations", in dialog la Deutsche Welle.Si istoricul Giovanni Orsina, de la Universitatea LUISS din Roma, face recomandari similare, estimand ca noua coalitie de guvernamant nu va rezista prea multa vreme: "Ea va incerca, ce-i drept, sa indeplineasca unele obiective propuse, dar nu cred ca va fi prea eficienta. Cele doua partide au, in fond, un singur lucru comun: sunt impotriva sistemului. Cooperarea nu va dura prea multa vreme".Jurista Silvia Francescon crede ca noul cabinet va rezista doar poate un an, adaugand: "M-ar mira mult sa fie altfel". Guiseppe Conte conduce cel de-al 65-lea guvern al Italiei postbelice. Statistic e, asadar, foarte posibil ca si noul executiv sa nu aiba viata prea lunga.