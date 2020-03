Povestea italianului aflat in "cel mai sigur loc de pe Pamant"

Ziare.

De 31 de ani, Morandi traieste izolat pe o insula din Marea Mediterana. Este singurul locuitor al acestei insule numite Budelli, care, pana la aparitia pandemiei, reprezenta si un obiectiv turistic.El a descoperit aceasta insula, aflata in Sardinia, in timp ce incerca sa navigheze dinspre Italia spre Polinezia, in urma cu 31 de ani.A fost atras de peisajele gasite aici si de apusurile minunate si a decis sa ramana.Ajuns la varsta de 81 de ani, Mauro Morandi este izolat pe aceasta insula, departe de grijile pe care omenirea le are in aceasta perioada.Si-a improvizat o camera si se trezeste in sunetele mamei natura. Obisnuieste sa vorbeasca cu pasarile din jur in timp ce ia micul dejun, dupa ce pisica sa a murit recent, la varsta de 20 de ani.Este insa la curent cu vestile din lume, dar spune ca nu isi face griji, deoarece se afla "in cel mai sigur loc de pe Pamant"."Sunt bine, nu sunt speriat. Ma simt in siguranta aici. Insula imi ofera protectie totala. Nu am niciun risc. Nimeni nu vine, nu mai vad nicio barca", a afirmat Morandi intr-un interviu telefonic pentru CNN Pana la aparitia pandemiei, turistii veneau zilnic pe aceasta insula, dar acum nu a mai vazut picior de om de ceva timp."Ma plictisesc, asa ca imi omor timpul facand poze cu plajele, cu viata salbatica. Editez poze si apoi le distribui pe social media si Instagram", a adaugat Morandi.El le recomanda oamenilor aflati in autoizolare sa profite de aceasta perioada pentru a se regasi."Citesc mult si ma gandesc. Cred ca oamenii se tem sa citeasca deoarece, daca fac asta, vor incepe sa reflecteze si sa se gandeasca la anumite lucruri, ceea ce e periculos. Daca incepi sa vezi lucrurile intr-o lumina diferita poate fi rau, deoarece iti poti da seama ce viata mizerabila ai, ce persoana esti sau cate lucruri rele ai facut", a incheiat Morandi.Cat priveste viata sa, spune ca are suficiente provizii si conditiile necesare pentru a duce o viata linistita pe insula.C.S.