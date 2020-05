Premierul Conte le promite italienilor concedii la mare sau la munte

Ziare.

"Nu ne vom petrece vara in balcoanele noastre, lasand frumusetea Italiei in carantina. Vom putea merge sa ne bucuram de litoral, de munte si de orasele noastre frumoase", a spus Conte pentru editia de duminica a Corriere della Sera.Ar fi bine ca italienii sa-si petreaca vacantele in Italia , chiar daca vacantele din acest an vor fi diferite, in conditiile in care oamenii trebuie sa respecte regulile si sa fie in continuare precauti, a adaugat el.Conte nu a spus daca italienii vor putea calatori din Italia in strainatate.Actualele reguli pentru prevenirea infectarilor presupun ca italienii se pot deplasa intre regiuni doar daca au un motiv valid. Potrivit lui Conte, nu este deocamdata foarte clar cand va fi ridicata aceasta restrictie, multe depinzand de modul in care va evolua epidemia.Numarul de noi contaminari este in scadere in Italia de ceva timp.Insa, chiar daca plajele Italiei sunt inca inchise, imagini cu plajele aglomerate din Sicilia au starnit recent ingrijorare. Primarul orasului Palermo, Leoluca Orlando, a criticat intr-o postare pe Facebook comportamentul iresponsabil al unor oameni.Sicilia si alte cateva zone din sudul Italiei nu au fost atat de afectate de epidemie ca nordul tarii si multe persoane fac presiuni pentru ca turismul sa fie aici redeschis cat mai repede.