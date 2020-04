Premierul Italiei a anuntat prelungirea masurilor de izolare pana la 3 mai

LIVE

Premierul Conte a numit aceasta "o decizie dificila, dar necesara".Restrictiile la nivel national au fost introduse pentru prima data la 10 martie si urmeaza sa expire la 13 aprilie, noteaza dpa.Numarul de noi decese de COVID-19 inregistrate in Italia a fost vineri de 570, in scadere fata de 610 cu o zi inainte, in timp ce numarul de cazuri depistate a scazut la 3.951, comparativ cu 4.204 joi.Ultimele bilanturi din Italia confirma ceea ce expertii numesc un platou de noi cazuri si de decese, care nici nu cresc numeric, dar nici nu scad pronuntat.Numarul total de morti de la declansarea epidemiei, pe 21 februarie, a ajuns la 18.849, a anuntat Agentia de protectie civila, cel mai grav bilant din lume.Numarul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns la 147.577, al treilea cel mai mare bilant din lume, dupa SUA si Spania.Vineri se aflau la terapie intensiva 3.497 de persoane, in scadere fata de joi (3.605), al saptelea declin zilnic consecutiv.Dintre cei diagnosticati initial cu COVID-19, 30.455 au fost declarati vindecati, fata de 28.470 cu o zi inainte.