Premierul Italiei a demisionat

Cabinetul condus de Gentiloni va continua sa gestioneze problemele curente pana la formarea unui nou guvern.Camera Deputatilor si Senatul italian si-au desemnat sambata presedintii, desi nu exista o majoritate in niciuna din camere.Coalitia de dreapta condusa de Silvio Berlusconi si formatiunea populista Movimento 5 Stelle (Miscarea Cinci Stele, M5S) au ajuns la un acord pentru instalarea la conducerea deputatilor a lui Roberto Fico, din partea M5S, respectiv a avocatei Elisabetta Alberti Casellati, prima femeie presedinte a Senatului.Deocamdata, coalitia de centru-stanga a lui Gentiloni s-a plasat in opozitie. El urma sa ii informeze pe liderii celor doua camere parlamentare, conform cutumei, dupa ce si-a inaintat demisia presedintelui republicii, Sergio Mattarella. Acesta ar putea invita partidele la consultari incepand de marti, dupa constituirea grupurilor parlamentare.Presa italiana anticipeaza insa, potrivit AFP, ca procesul de constituire a unei noi majoritati va fi amanat pana in 3 aprilie, dupa vacanta de Paste.