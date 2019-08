Premierul Italiei si-a anuntat demisia si il acuza pe ministrul de Interne de tradare

Ziare.

Conte l-a numit pe Salvini "oportunist" si "iresponsabil" si l-a acuzat ca a declansat o criza guvernamentala, care poate avea "consecinte grave" pentru Italia, doar pentru a-si satisface propriile interese, scrie The Guardian Premierul si-a anuntat demisia in plenul Senatului, urmand sa-si puna mandatul la dispozitia presedintelui Sergio Mattarella la finalul dezbaterii de marti.Giuseppe Conte l-a acuzat pe Matteo Salvini ca i-a tradat pe cetateni, dupa ce a rupt alianta de guvernamant cu Miscarea 5 Stele, pe 8 august, pentru a declansa alegeri anticipate.Salvini spera astfel sa obtina mai multe scaune in Parlament exploatand teme ca primirea migrantilor africani in Italia."Urmareste doar propriile sale interese si pe cele ale partidului sau. Este iresponsabil sa chemi alegatorii la urne in fiecare an", a spus Conte, care s-a aratat "ingrijorat" de perspectiva ca Salvini sa devina prim-ministru.Pentru ca si-a dat singur demisia, Conte a evitat un vot de neincredere impotriva guvernului sau, iar decizia de a forma un noi guvern sau a declansa alegeri anticipate se muta acum la presedintele Mattarella.Conte, care de obicei este foarte diplomat, a rabufnit si in weekend impotriva lui Salvini, pe care l-a acuzat de lipsa de loialitate si de faptul ca este "obsedat" sa inchida porturile Italiei in fata migrantilor.Giuseppe Conte a si refuzat de altfel sa contrasemneze un ordin al lui Salvini prin care interzicea navei de salvare Open Arms sa acosteze pe insula Lampedusa.