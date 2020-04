Presedintele Comisiei Europene cere scuze Italiei

"PREA MULTI S-AU GANDIT DOAR LA PROBLEMELE LOR NATIONALE"

"Azi, Europa se mobilizeaza alaturi de Italia. Insa nu a fost asa mereu", recunoaste ea, in italiana, in editia de joi a cotidianului La Repubblica.La sfarsitul lui martie, Cei 27 nu au reusit sa ajunga la un acord in vederea unui raspuns impotriva consecintelor economice ale pandemiei.O fractura a aparut intre tarile din sudul Europei - ca Italia si Spania, sustinute de Franta - care reclamau o mutualizare a datoriei prin "coronabonduri" si cele din nordul Europei care, aliniate in spatele Germaniei si Olandei resping aceasta optiune.Reuniunea prin videoconferinta s-a incheiat cu o declaratie minimala, care prevede o noua intalnire in doua saptamani in vederea ajungerii la un acord.In Italia, o tara fondatoare si un pilon al Uniunii, acest esec a fost intampinat cu o mare nemultumire si o furie deschisa impotriva Europei "urate", chiar "moarte".Italia este cea mai indoliata tara din lume de pandemia noului coronavirus - cu peste 13.000 de morti."Trebuie sa recunoastem ca, la inceputul crizei, in fata nevoii unui raspuns european comun, prea multi s-au gandit doar la problemele lor nationale", scrie Ursula von der Leyen.Bruxellesul urmeaza "sa aloce pana la 100 de miliarde de euro tarilor celor mai dur afectate, incepand cu Italia, in vederea compensarii scaderii veniturilor celor ale caror programe de munca sunt mai scurte", adauga ea.Von der Leyen anunta ca Europa s-a pus de acord asupra unor "imprumuturi garantate de catre toate statele membre, ceea ce denota solidaritatea europeana"."Fiecare euro inca disponibil in bugetul anual al UE va fi cheltuit in vederea rezolvarii acestei crize", da ea asigurari.