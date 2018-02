Prima ninsoare din ultimii sase ani din Roma a inchis scolile si Colosseumul (Video & Foto)

Ziare.

Colosseumul, cea mai vizitata atractie turistica a Italiei, este inchis luni, alaturi de Forumul Roman si de Colina Palatina, iar autoritatile le-au solicitat locuitorilor sa evite deplasarile, informeaza DPA.Serviciul de transport public din Roma functioneaza la capacitate redusa, desi stratul de zapada nu depaseste patru centrimetri. Cu toate acestea, circulatia in Roma este neobisnuit de linistita, iar in Piata San Pietro mai multi oamenii s-au batut cu bulgari de zapada, iar altii au fost filmati in timp ce se plimbau cu schiurile prin oras.Noaptea trecuta, metroul si garile au fost lasate deschise pentru a oferi gazduire persoanelor fara adapost.Duminica seara, meciul de fotbal dintre Juventus Torino si Atalanta a fost anulat din cauza caderilor de zapada. Si in Bucuresti scolile sunt inchise luni si marti. Primarul Gabriela Firea a anuntat ca autoritatile locale au decis sa suspende cursurile din toate gradinitele, scolile si liceele din Capitala din cauza avertizarilor meteo care prevad ger si viscol pentru zilele urmatoare. Aceeasi masura a fost luata si in Constanta, Ilfov, Giurgiu si Dolj.Citeste detalii despre masura luata si argumentele primarului Gabriela Firea La inceputul acestei luni, autoritatile din Paris au suspendat circulatia transportului public si au inchis Turnul Eiffel . Desi stratul de zapada nu a depasit 10 centimetri, pe strazi s-au format ambuteiaje si multi soferi au fost nevoiti sa isi abandoneze masinile si sa isi continue drumul pe jos.