Primaria Romei si Biserica Catolica se cearta pe banii aruncati de turisti in Fontana di Trevi

In fiecare an, circa 1,5 milioane de euro sunt stransi din celebra fantana si oferiti, in mod traditional, unei organizatii caritabile catolice care ii ajuta pe nevoiasi, informeaza BBC.Mai nou insa, Virginia Raggi, primarul orasului, doreste ca aceasta suma sa ajunga la infrastructura sever afectata a orasului, desi organizatia catolica Caritas, beneficiara de pana acum a sumei, sustine ca schimbarea destinatiei banilor ii va lovi pe cei saraci."Nu am prevazut acest rezultat", a declarat Benito Ambarus, directorul Caritas, pentru Avvenire, ziarul oficial al conferintei episcopilor catolici italieni. "Inca sper ca nu va fi final", a precizat el.In editia de sambata, ziarul a publicat un articol critic despre aceasta initiativa a primariei, cu titlul sugestiv "Banii luati de la cei mai saraci".Pe de alta parte, consilierii municipali au aprobat schimbarea, prevazuta sa se produca in luna aprilie.Cu toate acestea, numerosi italieni si-au manifestat dezaprobarea fata de idee, cerand consiliului municipal sa-si reconsidere pozitia, a informat agentia de presa Ansa.Raggi a devenit primarul Romei in 2016, dupa ce a candidat din partea Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem), insa popularitatea ei a scazut in urma esecului de a aborda problemele presante ale orasului.In luna octombrie, mii de protestatari s-au adunat in fata primariei, nemultumiti ca Raggi nu a facut nimic pentru a rezolva problema deseurilor necolectate sau a drumurilor pline de gropi.Fontana di Trevi, cu o istorie de aproape 300 de ani, este vizitata anual de milioane de de turisti.Traditia aruncarii monedelor a fost facuta celebra de piesa lui Frank Sinatra "Three Coins in the Fountain" din comedia romantica cu acelasi nume din 1954.Fantana a aparut, de asemenea, si in filmul "La Dolce Vita", in care actrita Anita Ekberg se plimba prin apa sa intr-o rochie neagra, fara bretele.