Proteste in Italia: Oamenii risca pierderea afacerilor si acuza guvernul ca transmite mesaje confuze

Disperati si cu localurile inchise, proprietarii de restaurante si baruri din Roma ies din case si cer guvernului sa ia masuri. Oamenii spun ca nu isi mai pot tine mult timp localurile inchise, pentru ca sunt in pericol sa nu le mai poata deschida deloc."Nu vrem sa stam acasa si sa ne resemnam, pentru ca asta este casa noastra si am sacrificat totul pentru binele afacerii noastre. Trebuie sa stim ce putem face pentru a redeschide, pentru ca trebuie sa redeschidem", spune Veronica Laurenza, proprietar de restaurant.Ca parte a relaxarii masurilor de carantina, guvernul de la Roma a anuntat ca, din 4 mai, restaurantele pot sa se deschida, dar doar pentru cei care comanda mancare la pachet si abia din 1 iunie pentru cei care vor sa ia masa la restaurant. Oamenii acuza guvernul ca transmite mesaje confuze, in timp ce ei pierd bani cu fiecare zi in care au lacatul pe usa."Ne simtim stingheri si abandonati de guvern, pentru ca nu intelegem ce se va intampla. Nu sunt masuri clare", spune si Daniele Paoluci, proprietar de restaurant.In semn de protest, proprietarii de restaurante spun ca vor merge si vor preda cheile de la localurile lor, primariei din Roma.Mai norocosi sunt proprietarii de pizzerii din Napoli, care au putut redeschide deja, dar tot dupa un protest in care au atras atentia ca multi dintre ei sunt in pragul falimentului."Sunt foarte fericit ca am redeschis, pentru ca aceste 40-50 de zile de carantina au fost foarte dificile pentru cei ca noi, obisnuiti sa mearga la munca de la 10 dimineata pana seara tarziu. Sa stau acasa a fost dificil, 7 zile din 7, pentru 40 de zile".In regiunea Campania, care include si Napoli, autoritatiele au ridicat restrictiile in ce priveste livrarile de inghetata, produselor de patiserie si cofetarie si cele ale barurilor. Italia ramane tara cea mai lovita de epidemia de coronavirus. Sunt peste 27 de mii de morti acolo, iar numarul infectarilor a depasit 200.000.