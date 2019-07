Razie de amploare in inima Mafiei: Au fost arestati politicieni si un politist

Ziare.

com

Intr-un comunicat transmis miercuri, Politia a precizat ca a vizat gruparea Libri, despre care se crede ca are sub control cateva cartiere din orasul Reggio Calabria, relateaza DPA.12 persoane au fost plasate in arest preventiv si alte cinci in arest la domiciliu, a mai transmis Politia, adaugand ca printre cei arestati se numara politicieni, oameni de afaceri, un avocat si un politist.Numele lor nu au fost facute publice.In comunicat se mentioneaza ca politistul a fost plasat in arest la domiciliu, fiind acuzat ca a incercat sa ii ofere informatii confidentiale unui politician regional.Conform agentiei de stiri ANSA, politicienii de rang inalt arestati sunt Alessandro Nicolo, consilier regional al partidului de extrema-dreapta Fratii Italiei, si consilierul-sef regional al Partidului Democrat (de centru-stanga, aflat la guvernare), Sebastiano Romeo.Nicolo este la inchisoare, iar Romeo este in arest la domiciliu, a precizat ANSA.'Ndrangheta, cea mai puternica organizatie mafiota din Italia, isi are originea in Calabria, regiune sudica administrata in prezent de PD.Politia a precizat ca in ancheta s-au folosit interceptari de telefoane si informatii de la dezertori din randul mafiei, un lucru rar in cadrul 'Ndrangheta, o organizatie extrem de secretoasa.Operatiunea de miercuri a permis de asemenea confiscarea unor bunuri de milioane de euro apartinand mafiei, intre care restaurante, companii de constructii si agentii imobiliare.