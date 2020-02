Record de temperatura in Italia: 27 de grade in februarie

Ziare.

Aceasta temperatura a fost inregistrata la ora pranzului (11:00 GMT) la Capo Bellavista, potrivit site-ului meteorologic francez Meteociel.fr.Potrivit agentiei italiene de presa ANSA, precedentul record de temperatura pentru luna februarie in Sardinia era de 26 de grade Celsius."Temperaturile de azi sunt mult peste valoarea medie aferenta acestei perioade, in februarie ele se situeaza in mod normal intre 13 si 15 grade Celsius", au precizat pentru ANSA reprezentantii serviciului national de meteorologie din cadrul fortelor aeriene italiene.Potrivit aceleiasi surse, o temperatura de 25 de grade Celsius a fost inregistrata si la Tortoli, un oras situat in interiorul insulei Sardinia, la o distanta de aproximativ 6 kilometri fata de Capo Bellavista.Meteorologii prevad insa o inrautatire a vremii in Sardinia incepand de marti, cand valorile maxime de temperatura vor fi cuprinse intre 15 si 18 grade Celsius, iar vanturi puternice vor sufla dinspre nord-vest.