Record de vindecari in Italia, unde s-a trecut pragul de 25.000 de decese provocate de COVID-19

La Terapie Intensiva sunt 2.384 de persoane, cu 87 mai putin fata de marti. Inca sunt internate cu simptome 23.805 de persoane, cu 329 mai putine fata de ziua precedenta, iar in izolare, la domiciliu, se afla 81.510 persone.In ultimele 24 de ore au murit 437 de persoane, in comparatie cu marti, 534, bilantul total fiind de 25.085 de decese, potrivit La Repubblica.Persoanele vindecate sunt 54.543, o crestere in 24 de ore cu 2.943, cea mai mare de la inceputul epidemiei. Marti au fost declarate vindecate 2.723 de persoane.Noi cazuri de Covid-19 - 3.370, in crestere fata de marti - 2.729. Au fost efectuate 63.101 teste, in comparatie cu marti - 52.126.Numarul bolnavilor s-a diminuat pentru a treia zi consecutiv si sunt in total 107.699.Numarul total al persoanelor care au contractat virusul in Italia de la inceputul epidemiei este de 187.327.