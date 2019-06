Roma impune noi reguli pentru localnici, dar si pentru turisti

Ziare.

Prin aceste noi reguli, autoritatile locale incearca sa reduca comportamentul considerat inadecvat in oras, arata Wanted in Rome Conform noilor reguli, cei care pana acum purtau costume de centurion la Colosseum si in centrul istoric nu o mai pot face. De asemenea, se impun sanctiuni mari pentru cei care sar in fantanile istorice ale orasului.A fost impusa si o regula care interzice oamenilor sa se intoarca in zona in care au comis o infractiune. Perioada de interdictie poate fi de la 48 de ore la 60 de zile.De asemenea, a fost interzis si comertul stradal in jurul monumentelor istorice si a fost mai bine reglementata si poluarea fonica.Au fost vizati si cei care merg beti in transportul in comun, dar a fost interzis si cantatul in autobuze, tramvaie sau metrou.Turistii ar trebui sa stie si ca a fost interzis consumul de alcool in aer liber si mancatul neglijent in preajma monumentelor istorice ale Romei. De asemenea, este interzisa lipirea de afise pe proprietatile orasului sau aruncarea tigarilor pe jos.Conform noilor reguli, oamenii nu au voie sa mai umble fara camasa pe ei si vor fi amendati daca nu strang dupa cainii lor. Si obiceiul de a intinde rufele la vedere pe franghii prinse intre doua cladiri a fost interzis.A.G.