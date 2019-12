Salvini, anchetat pentru folosirea abuziva a unor avioane si elicoptere pe cand era ministru

Ziare.

Parchetul Romei vizeaza 35 de zboruri efectuate de catre liderul extremei drepte, care a rupt, in august, alianta cu Miscarea Cinci Stele (M5S, antisistem) si a ajuns in opozitie.Membrii Guvernului italian pot folosi avioane si elicoptere in exercitiul functiei, dar nu si in campanie.Acesta este obiectul anchetei care-l vizeaza pe Salvini, care a strabatut Italia in lung si-n lat pe cand era ministru, profitand in unele cazuri de deplasarile sale oficiale pentru a organiza mitinguri politice."Aflu ca fac obiectul unei anchete" a reactionat el joi."Toate zborurile mele institutionale au fost efectuate din motive institutionale (...). Nu am facut-o niciodata pentru a pleca in vacanta, spre deosebire de alti politicieni", a atacat el.La finalul altei proceduri, Curtea de Conturi a Italiei a stabilit ca Matteo Salvini a folosit in mod necuvenit aeronave puse la dispozitia sa de stat. Insa Curtea a clasat dosarul, pe motiv ca aceasta practica nu a a costat nimic contribuabilul italian.Procedura Parchetului Romei ar urma sa nu influenteze sondajele favorabile Ligii, cea mai populara formatiune in Italia, creditata cu 30% potrivit unor anchete.