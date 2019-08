Salvini, dupa ce Richard Gere si-a aratat ingrijorarea fata de imigranti: Sa ii ia el si sa ii duca la Hollywood

Ziare.

Nava organizatiei se afla de 10 zile in Marea Mediterana si a solicitat in repetate randuri autorizatia de a-i debarca pe migrantii aflati la bordul sau. In total sunt 160 de migranti salvati in trei operatiuni distincte: la 1 august au fost salvate de pe mare 55 de persoane, la 2 august alte 69 (din care trei femei au fost evacuate a doua zi din motive de sanatate) si sambata dimineata alte 39 de persoane.Actorul american a vizitat vineri ambarcatiunea, aflata in ape internationale, in largul insulei Lampedusa (sudul Italiei), pentru a aduce provizii si a-si arata sprijinul pentru acesti oameni, iar sambata a participat la o conferinta de presa pe insula, alaturi de fondatorul ONG-ului, Oscar Camps.Richard Gere a criticat legea antiimigratie a ministrului italian de interne, Matteo Salvini, care impune amenzi ONG care salveaza vieti in largul marii si a cerut sa fie primiti migrantii ajunsi in Europa si care au strans "atatea povestiri de suferinta".Salvini i-a replicat ca aceasta lege este necesara pentru tara si pentru a lupta impotriva traficantilor de fiinte umane si a mafiilor, invitandu-l totodata ironic pe actorul american sa-i gazduiasca pe migranti "in vilele sale"."Generosul milionar isi anunta ingrijorarea pentru migrantii Open Arms, ii multumim: sa le duca la Hollywood, cu avionul sau privat, pe toate persoanele aflate la bord pentru a le baga in vilele lui", a scris Salvini.