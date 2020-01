Salvini risca 15 ani de inchisoare, intr-un proces pentru sechestrare de migranti

Ziare.

Paradoxal, comisia a dat unda verde unui eventual proces gratie voturilor senatorilor Ligii, partidul de extrema dreapta al lui Salvini, transmite AFP.Acestia au reusit sa contreze celelalte formatiuni, care incercau sa blocheze orice decizie imediata, apreciind ca ea va fi instrumentalizata de Salvini, care va poza in victima exact inaintea unui scrutin regional extrem de important.O victorie a Ligii pe 26 ianuarie in regiunea Emilia-Romagna, un bastion al stangii, ar putea antrena caderea guvernului format de Partidul Democrat (centru-stanga) si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), si declansa alegeri legislative dorite de Salvini.Cinci senatori ai Ligii au votat, luni, pentru un proces, cinci senatori de centru-dreapta au votat impotriva, ceea ce revine la un aviz favorabil, conform regulamentului acestei camere. Senatorii coalitiei de la putere au boicotat sedinta.Un vot final va avea loc in plenul Senatului, in termen de o luna."Cale libera pentru procesul meu!", s-a bucurat Matteo Salvini, la o reuniune de campanie la Bologna, luni seara. El le ceruse senatorilor Ligii sa voteze in favoarea unui proces "pentru a clarifica situatia odata pentru totdeauna".Un tribunal din Catania (Sicilia) l-a acuzat pe Salvini de abuz de putere pentru blocarea, timp de mai multe zile, a 131 de migranti la bordul unei nave a garzii de coasta italiene, la sfarsitul lunii iulie.Constitutia Italiei permite Parlamentului sa blocheze urmarirea in justitie a unui ministru daca alesii considera ca acesta a actionat in cadrul atributiilor sale si in interesul superior al statului.In cazul unui proces,Pe 25 iulie, nava Gregoretti a luat la bordul sau migranti plecati din Libia cu doua ambarcatiuni.Garda de coasta a afirmat atunci ca a actionat in coordonare cu Ministerul de Interne, insa Salvini a declarat ca nu va permite debarcarea decat daca va exista un plan de repartizare a migrantilor intre state din UE.In martie 2019, Senatul a blocat un proces similar impotriva lui Salvini, acuzat de "sechestrare de persoane cu circumstante agravante", in legatura cu decizia acestuia de a bloca debarcarea a 177 de migranti aflati pe nava de salvare Diciotti a garzii de coasta italiene.