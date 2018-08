Sambata a fost declarata zi de doliu national in Italia, dupa prabusirea autostrazii. Cat au scazut actiunile Autostrade per l'Italia

Concesiunea ar putea fi revocata

"De ce se moare dupa ce se plateste taxa de drum?"

Reactia societatii

Continua operatiunile de salvare

La fata locului, macarale si buldozere continuau joi sa indeparteze moloz. "In aceasta noapte (de miercuri spre joi) nu am avut noroc, nu am gasit pe nimeni", a declarat pentru AFP Emanuele Gissi, un reprezentant al pompierilor. "Cautam in continuare cavitati in care pot sa fie oameni, in viata sau nu".Seful Guvernului, Giuseppe Conte, a anuntat insa joi dimineata ca bilantul provizoriu a fost scazut la 38 de morti, de la 39, si la 16 raniti - intre care noua in stare grava.Italia tine sambata o zi de doliu national, cu ocazia unei ceremonii funerare solemne, dimineata, la Fiera de Genova, un centru de expozitie.Miercuri seara, Guvernul a decretat starea de urgenta pe o perioada de un an la Genova, ceea ce ofera un cadru nornativ in vederea gestionarii locului si asistentei destinate unui numar de 630 de persoane evacuate si ale caror locuinte, situate sub pod, sunt condamnate.Guvernul vrea, de asemenea, sa revoce concesiunea Autostrada per l'Italia a tronsonului unde se afla podul surpat. Mai multe nume grele din Guvern au reclamat chiar o revizuire a tuturor concesiunilor."Noi nu putem sa asteptam justitia penala", a subliniat Conte. "Autostrade avea datoria si obligatia, angajamentul, sa asigure intretinerea acestui viaduct si securitatea tuturor celor care calatoreau pe el"."Exista atat de multa furie fata de aceasta tragedie anuntata", a declarat vicepremierul Luigi Di Maio, liderul Miscarii Cinci Stele (M5S, populisti, antisistem) . "Celor care intreaba de ce se moare dupa ce se plateste taxa de drum trebuie sa le raspundem imediat".Grupul Atlantia, controlat de familia Benetton, iar in cadrul caruia Autostrade per l'Italia este o filiala, a anuntat joi dimineata, intr-un comunicat, ca acest anunt a fost "facut in absenta oricarei contestari specifice" si "oricarei certitudini cu privire la cauzele efective" ale dramei.Acest lucru nu a fost de ajuns sa impiedice deprecierea actiunilor la Bursa din Milano, la reluarea sedintei, dupa o pauza pe 15 august. Suspendata, initial, la inceputul sedintei, actiunea s-a depreciat cu 25% pana la pranz.Miercuri seara, Autostrade per l'Italia s-a declarat "increzatoare ca poate sa demonstreze ca si-a respectat mereu, in mod corect, obsigatiile de concesionar"."Aceasta incredere se sprijina pe activitatile de supraveghere si intretinere efectuate dupa cele mai bune criterii internationale", a adaugat intreprinderea, explicand ca "nu este posibil, pentru moment, sa se formuleze ipoteze cu privire la cauzele prabusirii".Potrivit mai multor publicatii italiene, care citeaza surse financiare, statul ar putea sa plateasca miliarde de euro drept compensatii in vederea revocarii acestei concesiuni.Societatea a dat totodata asigurari ca actioneaza "rapid" in vederea reconstruirii podului, care ar urma "sa fie incheiata in cinci luni" imediat ce locul este accesibil, dupa incheierea cautarilor si ancheta.Joi, macarale si buldozere continuau sa indeparteze molozul. "Incercam sa sectionam bucatile mari de beton din pod care au cazut, iar dupa aceea le deplasam cu macarale si trimitem caini de cautare, iar apoi personalul nostru, daca exista semne pozitive", a precizat Gissi."Acest tip de munca este periculos, pentru ca daramaturile sunt instabile", la fel ca partea podului care a ramas in picioare, a precizat pompierul.Prefectura a primit numeroase semnalari ale unor persoane date disparute, "dar este dificil de stiut daca cineva nu raspunde la telefon pentru ca este deja in vacanta, la capatul lumii, sau pentru ca este, din nefericire, acolo dedesubt", a declarat miercuri seara ministrul de Interne Matteo Salvini."Ceea ce este sigur este ca cei care cauta ne spun ca exista si alte persoane dedesubt", a adaugat el.Deasupra salvatorilor, motorul camionului verde, oprit la cativa metri de prapastie si devenit un simbol al fricii utilizatorilor, continua sa functioneze. Soferul sau, panicat, nu l-a oprit atunci cand a fugit pe jos, iar potrivit angajatorului sau are suficient carburant sa functioneze mai multe zile, cu farurile si stergatoarele de parbriz pornite.