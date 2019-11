Sediul Consiliului regional din zona Venetia a fost inundat, imediat dupa ce institutia a respins masuri de combatere a schimbarilor climatice (Foto)

La Lega di Zaia vota contro i nostri emendamenti sul contrasto ai cambiamenti climatici e dopo due minuti l'aula consigliare viene sommersa dalle acque. https://t.co/KTXYekmRnV pic.twitter.com/rzb8vQO2V8 - Andrea Zanoni (@Andrea_Zanoni) November 13, 2019

Membrii consiliului din Palatul Ferro Fini dezbateau bugetul regional pe anul 2020 la ora locala 10:00, cand apa a patruns in cladire, potrivit lui Andrea Zanoni, consilier al Partidului Democratic."In mod ironic, camera a fost inundata la doua minute dupa ce majoritatea formata din partidele Liga, Fratelli d'Italia si Forza Italia au respins amendamentele noastre de a lupta cu schimbarile climatice", a scris Zanoni, care este presedintele Comisiei pentru Mediu, el publicand si imagini cu camera inundata.Printre amendamentele respinse au fost masuri de a finanta resurse regenerabile care sa inlocuiasca autobuzele diesel cu unele "mai eficiente si mai putin poluante".Zanoni l-a acuzat pe presedintele regiunii Veneto, Luca Zaia, care este membru al partidului lui Matteo Salvini, Liga Nordului, ca a prezentat un buget "fara masuri concrete de a combate schimbarea climatica".Presedintele consiliului, Roberto Ciambetti, a respins acuzatiile lui Zanoni intr-o declaratie pentru CNN."Dincolo de propaganda, votam pentru un buget regional care cheltuieste 965 de milioane de euro in ultimii trei ani pentru combaterea poluarii, a smogului, factori in schimbarea climatica", a spus el. Venetia a fost inundata marti seara de cel mai ridicat flux din ultimii 50 de ani, turistii inaintand cu greu pe strazile inundate pentru a se adaposti, in timp ce un vant puternic a provocat valuri in Piata San Marco.Apa a atins un nivel maxim de 1,87 de metri, iar alarma pentru inundatii a sunat de-a lungul canalelor orasului italian.