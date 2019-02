Senatorii italieni au respins inceperea urmaririi penale a lui Matteo Salvini pentru sechestrare de persoane

Ziare.

Acuzatia se bazeaza pe decizia lui Salvini de a intarzia cu aproape o saptamana in august 2018, in pofida conditiilor critice de la bord, debarcarea celor peste 150 de migranti salvati si transportati intr-un port din Sicilia de nava Diciotti a pazei de coasta italiene.Un tribunal special din Catania a stabilit ca Salvini ar trebui judecat pentru aceasta decizie, pentru care risca o pedeapsa cu inchisoarea intre 3 si 15 ani, dar aducerea sa in instanta nu poate avea loc decat cu autorizare din partea Senatului - mai intai in comisie, apoi in plen.Comisia senatoriala avea la dispozitie 30 de zile pentru a examina cazul inainte de a emite o recomandare pentru votul in plen.Marti, membrii sai au votat, cu un scor de 16-6, pentru stoparea anchetei referitoare la suspiciunile de abuz de putere si sechestrare de persoane. In favoarea lui Salvini au votat partidul acestuia, Liga (extrema dreapta), partenerul de guvernare Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) si Forza Italia. M5S si-a consultat luni militantii cu privire la pozitia pe care sa o adopte, peste 59% dintre ei votand pentru sprijinirea lui Salvini.Plenul Senatului va fi chemat sa se pronunte prin vot in acest caz in termen de 60 de zile.