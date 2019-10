Silvio Berlusconi si Mateo Salvani au participat la un protest impotriva guvernui: Noi suntem poporul impotriva elitei!

Ziare.

com

"Noi suntem poporul impotriva elitei, vom schimba istoria tarii noastre", a spus Salvini in fata celor circa 50.000 manifestanti, conform estimarii politiei. El a lansat critici si impotriva politicilor Uniunii Europene, salutand totodata "poporul catalan si pe cel britanic"."Daca vorbim despre suveranitate, eu doresc sa traiesc intr-o tara libera, unde se guverneaza fara sa se astepte telefonul lui Merkel sau al lui Macron. Italia pentru italieni", a mai clamat Salvini la manifestatie.Partidul sau, Liga, ramane cel mai popular, fiind cotat cu circa 30% din intentiile de vot in sondaje. Fost ministru de interne si vicepremier in precedentul guvern al lui Giuseppe Conte, Salvini a intrat in conflict cu Bruxellesul din cauza masurilor luate de guvernul de la Roma impotriva migratiei ilegale si a politicilor economice cu un pronuntat caracter social ce amenintau respectarea tintei de deficit bugetar.Liderul Ligii s-a vazut inlaturat de la putere in august dupa ce a incercat sa forteze convocarea alegerilor anticipate, iar partenerul sau de coalitie, formatiunea anti-sistem Miscarea 5 Stele (M5S), a format o alianta inedita cu formatiunea de stanga Partidul Democrat (PD), impreuna cu care guverneaza in prezent intr-un executiv considerat proeuropean.Executiv pe care insa liderul formatiunii Forza Italia, fostul premier acum in varsta de 83 de ani Silvio Berlusconi, l-a descris in interventia sa la mitingul lui Salvini drept "cel mai stangist din istoria noastra". Amintind ca a intrat in politica in urma cu 25 de ani pentru a salva Italia de "comunisti", Berlusconi a sustinut ca in opinia sa acum aceasta amenintare este mai mare ca niciodata.Pe scena manifestatiei a mai urcat si Giorgia Meloni, care conduce partidul de extrema dreapta Fratii Italiei (Fdl). Salvini l-a eclipsat pe Berlusconi ca lider al dreptei italiene, dar inca are nevoie de sprijinul acestuia din urma in incercarea de a reveni la putere, altfel relatia lor fiind destul de ambigua si adesea tensionata. Totusi, cele trei partide de dreapta participante la manifestatia de sambata isi unesc fortele la alegerile locale si regionale.