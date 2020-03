Situatia ramane grava in Italia: Peste 600 de oameni au murit si peste 6000 de noi cazuri

Ziare.

Conform autoritatilor italiene, inca 662 de persoane si-au pierdut viata din cauza noului coronavirus. Numarul mortilor ajunge asadar la 8.165.De asemenea, Italia a inregistrat inca 6.153 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Italienii au un total 80.539 de cazuri. 10.361 de persoane au fost declarate vindecate.Pana la aceasta ora,au anuntat 7.454 de noi cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore si inca 73 de morti. Numarul total al cazurilor a ajuns la 75.665, iar cel al mortilor la 1.100. 1.863 de persoane au fost declarate vindecate.a transmis astazi inca 6.682 de cazuri si 498 de morti. In total, ibericii au 56.197 de cazuri si 4.145 de morti. 7.015 persoane au fost declarate vindecate.a anuntat pana la aceasta ora inca 6.323 de cazuri si 33 de morti. Numarul cazurilor a ajuns la 43.646, iar cel al mortilor la 239. 5.673 de persoane au fost declarate vindecate.a raportat inca 815 cazuri pana la aceasta ora si 38 de orti. Numarul total al cazurilor a ajuns la 11.712, iar cel al mortilor la 191.Franta si Marea Britanie nu au facut anunturi pana la aceasta ora.C.S.