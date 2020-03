Situatia se agraveaza in Italia: Numarul mortilor creste alarmant, 627 in ultimele 24 de ore

LIVE

Conform informarii de vineri seara, inca 627 de persoane au murit in Italia in ultimele 24 de ore. In total, in Italia s-au inregistrat 4.032 de decese.Acesta este cel mai mare numar al persoanelor care au murit intr-o singura zi in Italia, de la izbucnirea pandemiei de coronavirus.De asemenea, au mai fost anuntate inca 5.986 de cazuri in ultimele 24 de ore, astfel ca totalul a ajuns la 47.021 de persoane infectate. 5.129 de persoane au fost declarate vindecate.Tot astazi,a anuntat, pana la aceasta ora, 2.335 de noi cazuri si inca 210 morti. In total, in Spania sunt 20.412 cazuri si 2.335 de morti. 1.588 de persoane au fost declarate vinovate.a comunicat, pana la aceasta ora, 3.436 de cazuri, iar 9 persoane au murit astazi. Nemtii au un total de 18.756 de persoane testate pozitiv si 53 care au murit. 180 au fost declarate vindecate.au anuntat 2.269 astazi si 12 morti. In SUA s-a ajuns asadar la 16.058 de cazuri si 219 morti. 125 de persoane au fost declarate vindecate.Numarul cazurilor creste simtitor si in, care a anuntat astazi inca 684 de cazuri si 8 morti. In Elvetia sunt 4.906 cazuri si 51 de morti. 15 persoane au fost declarate vindecate.Franta si Marea Britanie nu au anuntat niciun caz astazi.C.S.