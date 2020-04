Speranta dupa instalarea ultimului tronson al noului pod de la Genova: Italia stie sa se ridice!

Ziare.

In pofida izolarii impuse de la 10 martie in Italia - unde aproximativ 27.000 de oameni au fost ucisi de pandemie -, construirea edificiului a continuat zi si noapte la Genova, un mare oras portuar in nord-vestul tarii.Sirenele din port au suierat catre pranz, cand a fost instalat ultimul tronson, in prezenta a numerosi oficiali, inclusiv seful Guvernului Giuseppe Conte."Azi o lumina de la Genova da speranta intregii Italii", a declarat el.Noul pod "este un santier-simbol pentru toata Italia, este santierul Italiei care stie sa se ridice, care isi sufleca manecile, care nu se lasa doborata, care nu se lasa", a subliniat el.Depunerea ultimului tronson al acestui viaduct de aproximativ un kilometru lungime, deasupra unei parti a orasului, a inceput luni dupa-amiaza si s-a incheiat marti inainte de pranz.Acest lucru nu marcheaza insa finalul acestui santier urias. Podul urmeaza sa fie asfaltat, sa se instaleze panouri solare si paravanturi. Apoi urmeaza perioada de testare."Speram sa vedem primele vehicule traversand podul pana la sfarsitul lui iulie", a anuntat Pietro Salini, conducatorul intreprinderii de constructii Salini Impregilo, care a realizat podul impreuna cu filiala de inginerie din grupul naval Fincantieri.La 14 august 2018, pe o ploaie torentiala, Podul Morandi - numele inginerului care l-a conceput -, o axa esentiala in comertul cu Franta , dar si in transportul local, s-a surpat si a antrenat zeci de vehicule, aflate in drum catre vacanta sau la munca. Intre cele 43 de victime se aflau patru copii.Inaugurat in 1967, podul era de mult timp subiectul unor grave probleme structurale, implicand lucrari costisitoare de mentenanta. Surparea pe o cale ferata a scos la lumina vechimea unor infrastructuri din Italia.Noul pod a fost conceput de arhitectul-vedeta Renzo Piano, originar din Genova, care a desenat intre altele Centrul Pompidou si noul Palat de Justitie din Paris sau Turnul The Shard de la Londra.Alb si puternic conturat, el urmeaza sa aiba forma carenei unui vapor, un omagiu adus istoriei maritime a orasului. Podul este sustinut de 43 de piloni cu lumina - numarul persoanelor moarte.