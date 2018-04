Suparat din cauza salariului, un postas nu a livrat corespondenta timp de trei ani

Ziare.

com

In aceasta perioada, postasul a strans 400 de kilograme de scrisori pe care le-a pastrat acasa, arata Corriere della Sera Totul a iesit la iveala dupa ce in urma unui control de rutina in trafic, politistii i-au gasit acestuia mai multe plicuri in masina.Oamenii legii au descoperit 70 de scrisori si un cutit pliabil.Politistii au decis sa ii perchezitioneze si casa, unde au descoperit 400 de kilograme de hartii, marea majoritate fiind facturi care nu au ajuns niciodata la destinatie si pe care barbatul le tinea in 40 de cutii."Nu m-au platit suficient", a fost explicatia postasului de 33 de ani.A.G.