Tensiuni pe axa Roma-Paris: Ministrul italian de Interne spune ca Macron e "teribil"

Salvini l-a acuzat pe Emmanuel Macron ca "vorbeste mult, dar nu indeplineste multe lucruri", relateaza Dpa."Ofera lectii despre generozitate, dar respinge mii de imigranti la granita cu Italia", a declarat Salvini.Salvini a mai adaugat ca spera ca "Franta sa scape de un presedinte teribil"."Francezii vor putea sa isi recapete viitorul si mandria, reprezentate in mod gresit de un caracter precum al lui Macron", a declarat ministrul italian de Interne.Ministrul francez pentru Afaceri Europene, Nathalie Loiseau, a raspuns pe Twitter, spunand ca "francezii au avut de ales intre Marine Le Pen si Macron si au ales"."Matteo Salvini ii insulta pe francezi. Ce castiga italienii din asta? Nimic. Face vreo diferenta in politicile Frantei? Nu", a declarat Loiseau.Relatiile intre Franta si Italia s-au tensionat dupa ce Luigi Di Maio, liderul Miscarii Cinci Stele (populista, antisistem), a criticat politicile Frantei in Africa, pe fondul tensiunilor privind gestionarea imigratiei extracomunitare.Italia si Franta au frecvent disensiuni din cauza situatiei din Libia si a afluxului de imigranti extracomunitari care ajung in Europa.