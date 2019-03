Trei judecatoare din Italia au achitat doi violatori, pentru ca victima era "prea masculina" pentru a fi atragatoare

Ziare.

com

Decizia a fost data in 2017, insa motivarea a fost facuta publica de curand, cand Curtea Suprema din Italia a respins verdictul instantei inferioare si a cerut rejudecarea cauzei. Barbatii au fost condamnati in 2016, in prima instanta, pentru ca au violat o femeie de origine peruana, care avea 22 de ani in momentul atacului (in 2015).Numele ei nu a fost facut public, conform legii italiene.Apoi, cei doi barbati au fost achitati de Curtea de Apel din Ancona, judecatorii motivandu-si decizia prin faptul ca povestea femeii nu este credibila pentru ca seamana prea mult cu un barbat si, prin urmare, nu este atractiva.Judecatoarele - toate femei - au tras aceasta concluzie dupa ce au vazut o fotografie a victimei. In plus, suspectii au sustinut ca nu sunt atrasi de ea, iar unul dintre ei chiar i-a salvat numarul in telefon sub denumirea de "Viking"."Am citit decizia in 2017 si tocmai de aceea am apelat la Curtea Suprema", a declarat pentru sursa citata Cinzia Molinaro, avocatul victimei."A fost dezgustator sa citesc asa ceva; judecatorii au invocat mai multe motive pentru a-i achita pe cei doi, insa unul dintre ele a fost ca suspectii au sustinut ca nu o placeau, pentru ca e urata. De asemenea, (judecatorii) au mai scris ca o fotografie (cu victima) reflecta intr-adevar acest lucru", a adaugat aparatorul.Cazul va fi rejudecat de o instanta din Perugia. Molinaro sustine ca inculpatii au pus droguri in bautura victimei, dupa ce grupul a mers intr-un bar, dupa niste cursuri la care au participat dupa-amiaza. In plus, doctorii care au verificat victima dupa viol au precizat ca ranile sunt consistente cu cele din urma unui viol, iar in sangele ei exista un nivel ridicat de benzodiazepine - semn ca a fost drogata.Molinaro a mai spus ca victima s-a mutat inapoi in Peru dupa ce a fost ostracizata de comunitatea din Ancona pentru ca i-a raportat pe barbati.Luisa Rizzitelli, purtatoarea de cuvant a Rebel Network, organizatia de femei care a organizat protestele de la Curtea de Apel, a declarat ca decizia judecatorilor este "medievala"."Cel mai rau lucru este mesajul cultural care a venit de la trei judecatori de sex feminin care i-au achitat pe acesti doi barbati pentru ca au decis ca este improbabil ca ei sa vrea sa violeze pe cineva care ar arata masculin", a spus Rizzitelli.