Trei sefi ai mafiei italiene au fost eliberati din inchisoare, din cauza pandemiei

Anuntul a fost facut de procurorul italian anti-mafie, Federico Cafiero De Raho, care a precizat ca cei trei au fost plasati in arest la domiciliu.Este vorba despre, unul dintre liderii mafiei siciliene "Cosa nostra",, sef al mafiei din Calabria "Ndrangheta" si, membru al Camorra din Napoli, scrie CNN Pentru a preveni raspandirea noului coronavirus in inchisori, guvernul italian a autorizat magistratii sa ii plaseze in arest la domiciliu pe detinutii care mai au de executat sub 18 luni din sentinta.Cafiero De Raho a declarat ca cei trei barbati au fost supusi unor "masuri suplimentare de izolare", pentru a evita contactul cu persoane din afara inchisorii din cauza rolurilor pe care le-au avut in mafie."Odata ce sunt trimisi inapoi acasa, aceste masuri, evident, nu vor mai fi implementate", a spus procurorul.Bonura a fost condamnat la 23 de ani de inchisoare si mai avea de executat doar 9 luni. Ianazzo a fost condamnat la 14 ani de inchisoare, iar Zagaria la 20 de ani de detentie, condamnare primita in 2007.Eliberarea celor trei a fost criticata intens in Italia."Este o nebunie", a spus Matteo Salvini, seful Ligii (considerat de extrema dreapta), primul partid din tara. "Este o lipsa de respect fata de oameni, magistrati, jurnalisti, politisti si victimele mafiei".Ministrul Justitiei, Alfonso Bonafede, a declarat ca decizia de eliberare a detinutilor este luata de magistrati intr-un mod "autonom si independent", dar autoritatile iau totusi in considerare o propunere de implicare a departamentului anti-mafie in decizia finala."In acest moment de criza, organizatiile mafiote se pot infiltra in viata economica, in special prin sustinerea sau chiar dobandirea intreprinderilor aflate in dificultati financiare care nu pot accesa ajutoarele publice si, prin urmare, sunt obligate sa apeleze la surse alternative de credit, cele ale organizatiilor criminale", a declarat pentru CNN Cafiero De Raho.Numarul total al prizonierilor din Italia a scazut cu 6.500 din 29 februarie in prezent, potrivit Ministerului Justitiei din peninsula.A.D.