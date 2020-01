Trei trenuri s-au ciocnit la Napoli (Video)

#Napoli #14gennaio 10:45, dalle 7:50 intervento dei #vigilidelfuoco nella stazione di Piscinola, sulla Circumvesuviana, per un incidente ferroviario: coinvolti tre convogli in un tamponamento a catena, soccorsi alcuni feriti pic.twitter.com/UbEVgtw1GR - Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 14, 2020

Un tren care iesea din depou s-a ciocnit cu altul care tocmai intra in statie, iar in incident a mai fost implicat unul care tocmai iesise din statie, arata Il Mattino 13 persoane au fost ranite in urma incidentului, dintre care cinci au fost transportate la spital. Cel mai grav este ranit unul dintre mecanici, insa viata nu ii este pusa in pericol.Conform primelor informatii, accidentul ar putea avea la baza o eroare umana.A.G.